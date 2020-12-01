Полотняный завод, Калужская область, 1 декабря, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В посёлке Полотняный Завод Дзержинского района 1 декабря состоялось открытие Центра социальных услуг (ЦСУ) на базе отделения «Почты России». В этот же день Центры социальных услуг также начали работать в посёлках Ферзиково и Бетлица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Владимир Попов, председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков

Центр социальных услуг — пилотный проект АО «Почта России», предусматривающий расширение спектра предоставляемых услуг на территориях сельских поселений. Теперь здесь можно получить бесплатный доступ к медицинским, государственным и социальным услугам. Для этого достаточно прийти в почтовое отделение.

При поддержке партнера «Почты России», «Лиги здоровья нации», в центрах социальных услуг оборудован уголок здоровья с медицинскими приборами. Здесь есть бесконтактный термометр, тонометр, пульсоксиметр, весы и ростомер. В Центрах социальных услуг также можно получить государственные и муниципальные услуги: документы примет оператор почтовой связи. Клиенты могут воспользоваться компьютером с подключенным интернетом и зайти на сайты государственных услуг, пенсионного фонда, центров занятости и других ведомств.