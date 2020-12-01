Красногорск, 1 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В парках Подмосковья открыли специальные почтовые ящики, через которые каждый желающий сможет отправить своё письмо Деду Морозу. Об этом 1 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Цитата из м/ф «Снеговик-почтовик». Реж. Леонид Амальрик. 1955. СССР Письмо для Деда Мороза

Ящики для писем Деду Морозу будут открыты в 30 парках культуры и отдыха, одном сквере, одном лесопарке Московской области и на территории МЕГА «Белая Дача». Действовать они будут до 22 декабря.

Отмечается, что все письма, которые напишут подмосковные дети, будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг Вологодской области.