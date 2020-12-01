Посол Белоруссии: Брянская область обогнала нас по урожаю картофеля
Брянск, 1 декабря, 2020, 17:48 — ИА Регнум. 1,2 млн тонн картофеля собрали в Брянской области в 2020 году. Это больше, чем во всей Белоруссии, заявил 1 декабря чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко. Дипломат встретился с губернатором Александром Богомазом и обсудил дальнейшие перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегация белорусского посольства посетила несколько брянских предприятий, почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне. С губернатором Александром Богомазом чрезвычайный посол подробно обсудил каждый пункт Протокола заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Брянской области.
Глава региона пригласил белорусскую сторону участвовать в электронных торгах, проводимых брянскими муниципалитетами на поставку в регион автобусов, троллейбусов, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования.