Тобольск, Тюменская область, 1 декабря, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Россия занимает незначительную долю в мировой нефтепереработке с учётом нераскрытого потенциала. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

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«Несмотря на существенный прогресс, на сегодняшний день доля России в мировом нефтехимическом производстве пока остаётся достаточно небольшой: всего около 2,5% от всего рынка. Хотя, как известно, Россия является одним из мировых лидеров производства и экспорта углеводородов, и здесь наша доля составляет гораздо больше — от 12% до 19%. Конечно, сегодня мы имеем колоссальный неиспользуемый задел в части сырья», — заявил Новак.

По его словам, в России производится около 17 млн тонн сжиженного углеродного газа, и только 5 млн из этих 17 млн используется в нефтезимии.

При этом из 11 млн тонн этана, который содержится в составе добываемого природного газа, сегодня выделяется для переработки всего около 700 тыс. тонн.

«С учётом того, что с каждым годом объём содержания этана будет расти в связи с тем, что будет вовлекаться в разработку более насыщенные жирным газом запасы, этот потенциал у России будет ещё выше», — указал вице-премьер.

«Нам необходимо это использовать для того, чтобы извлекать больше добавленной стоимости», — подчеркнул он.