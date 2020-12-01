Москва, 1 декабря, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в третьей декаде ноября снизилась до 4,44%. Такие данные приводит 1 декабря пресс-служба Банка России

Дарья Драй ИА REGNUM Банк

Согласно данным регулятора, во второй декаде показатель находился на уровне 4,54%, а в первой декаде — 4,42%.

Как уточнили в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.