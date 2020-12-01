Красногорск, 1 декабря, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Около полутора тысяч нарушений, в том числе масочного режима, было выявлено в подмосковных такси в ноябре 2020 года. Об этом 1 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Больше всего нарушений было выявлено в городах Лобня, Одинцово, Красногорск, Балашиха и Мытищи. Помимо требований к региональному стандарту и наличия разрешения такси проверяли на соблюдение масочного режима пассажирами и водителями.

Всего за ноябрь в регионе было проверено 3,5 тысяч такси. Общее количество допущенных нарушений составило полторы тысячи. Причём около 500 водителей нарушили требования по соблюдению масочного режима.