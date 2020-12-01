Тобольск, Тюменская область, 1 декабря, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Производство полимеров на замену металлическим конструкциям поспособствует снижению вредных выбросов в атмосферу. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.

ИА Красная Весна Нефть

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«Как химические производства связываются с тем, что они наносят какой-то особый вред экологии. Я приводил уже пример — в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции, которую предприятие производит, чем при производстве стали, алюминия и так далее», — заявил Путин.

«Да, есть проблема утилизации. Но она тоже решается достаточно легко, если этим заниматься профессионально и с первых шагов», — указал он.