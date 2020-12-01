Ярославль, 1 декабря, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Ярославле уберут лишние заборы, которые вызвали возмущение части горожан. Об этом в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Установка заборов в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 10 километров новых заборов в городе было установлено в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 гг.».

«Мы не имели отношения ни к установке заборов, ни к проведению конкурсных процедур. Это серьезный подарок. Далее имущество было передано нам. Мы собираем информацию по всему городу, и мы будем частично заборы демонтировать в тех местах, где они абсолютно не нужны. На Красной площади, например, тоже озаборили. На тот момент мы выходили, с ними общались, они говорили — «мы можем забрать хоть все заборы из города, но поверьте, любой город будет рад, кому мы их передадим. После того, как это будет ваше имущество, переставляйте». Мы к этому и пришли. А по поводу критики… Наша работа такова, что мы не можем нравиться абсолютно всем. И время только подтвердит и покажет. Огромное количество людей, когда установка шла, я подходил, общался с водителями. Я ни одного негативного комментария в этом вопросе не услышал. Наоборот, мне сказали «нас все устраивает, все нормально, правильно и так далее». Люди сейчас уже привыкли. Но есть места, где они абсолютно не нужны», — рассказал Владимир Волков.

Мэр признал, что перегибы с «озабориванием» произошли при согласовании федеральной программы с различными структурами.

«Схема утверждалась, она проходила много согласований, ГИБДД и наши департаменты. Наши сотрудники, которые в том числе к этому вопросу подошли, в связи с загруженностью, может, с непониманием этого вопроса. Структура федеральная, прислали — что нужно. Ну и вписали все необходимые мероприятия, которые были в том числе учтены в планах безопасности, которые согласовываются с ГИБДД: есть светофор, должны быть заборы. Выгрузили всё, что было. Та структура взяла и, не согласовывая с нами (потому что можно и нужно было подрезать определенные улицы) поставила, то что поставила. Вопрос в том, что у кого-то денег много, у кого-то их не хватает», — сказал Владимир Волков.

Владимир Волков дал большое интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс накануне 2-летия своего избрания на пост мэра города. ИА REGNUM продолжит публикацию наиболее интересных фрагментов беседы.