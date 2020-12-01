Москва, 1 декабря, 2020, 16:44 — ИА Регнум. ЦИК РФ назвал день приёма граждан по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Петр Данилов ИА Красная Весна ЦИК РФ

«В ЦИК РФ 14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 (мск) по адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, д. 9 (станции метро «Лубянка», «Китай-город», «Кузнецкий мост») будет проведён ежегодный общероссийский день приема граждан по вопросам компетенции ЦИК России», — говорится в сообщении.