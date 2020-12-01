Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Практику проводить в охваченном пандемией Петербурге массовые концерты на крупных площадках раскритиковали на высшем уровне. «Недопустимой» ситуацию назвали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова после того, как в городе разгорелся скандал из-за концертов рэпера Басты 27 и 28 ноября в Ледовом дворце.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

«Ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования», — сообщила Попова.

Было принято постановление Роспотребнадзора о приостановке деятельности Ледового дворца — все концерты там теперь придется отменить. Материалы были переданы в суд.

«Это, конечно, недопустимо — в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия», — заявила Анна Попова.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ответ призвал принять административные меры к организаторам, если будет доказана их вина.

«Конечно, так пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо. Тем более что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными документами правила организации подобных мероприятий», — заявил глава правительства.

Фото и видео толпы в Ледовом дворце Баста разместил в своем Instagram. Это вызвало серьезное возмущение среди пользователей, которые предположили, что исполнитель каким-то образом «договорился» с властями Петербурга — ведь в те же выходные проверяющие от комитета по культуре, комитета по контролю за имуществом и Роспотребнадзора проводили проверки на других, небольших площадках и опечатывали их, раздавая протоколы. Например, претензии возникли к джазовому вечеру в «Люмьер-холле», где было всего около 80 зрителей — менее 25% зала.

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«Конечно, в первую очередь проверяли частные концертные площадки, которые вызывали в общем больше опасений на старте этих проверок. И, к сожалению, проверяли, в частности, тех, кому не согласовали мероприятия», — объяснил глава комитета по культуре Константин Сухенко в телеэфире.

Предприниматель Евгений Гудов от лица «Люмьер-холла» и делящего с ним пространство «Планетария №1» уже потребовал отставки Сухенко и снижения зарплат сотрудникам комитетов, узрев в ситуации «несправедливость». Объяснений от властей по этой ситуации потребовал и депутат Госдумы Сергей Боярский.

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В то же время сам Баста к вечеру 30 ноября обратился к подписчикам своего блога в Instagram, заявив, что идти или не идти на концерт в разгар пандемии — личное дело и выбор каждого.

«Мы со своей стороны обеспечили максимально условия по соблюдению правил безопасности, которые установило правительство. Нам подробно объяснили критерии, которым мы должны соответствовать, чтобы провести концерт, и мы им соответствовали», — подчеркнул он.

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Заметим, в те же выходные в Петербурге в «Юбилейном» состоялись выступления группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Судя по видео из социальных сетей, там набрались толпы поклонников, пренебрегающих социальной дистанцией. Однако претензий к этой площадке на высоком уровне еще не звучало.

«Надо не ужесточать меры для будущих концертов, а разобраться, почему были двойные стандарты при проверках, наказать проверяющих, фальсифицирующих данные с проверок, которые, видимо, ослепли в Ледовом, Юбилейном и Мюзик-холле», — заявил Евгений Гудов.