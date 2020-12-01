Варшава, 1 декабря, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне оппозиционный политик, представляющий либеральную партию «Гражданская платформа» Гжегож Схетына заявил, что польское общество может выйти из кризиса только в случае нового консенсуса по поводу статуса абортов. Об этом политик заявил в интервью для Radio Zet.

Эжен Каррьер. Материнство. Ок. 1890

По мнению Схетыны, ключом к достижению нового консенсуса может стать общенациональный референдум по поводу легальности искусственного прерывания беременности, чтобы выяснить как на эту сферу смотрит большинство граждан Польши.

Что касается позиции самого политика, Схетына подчеркнул, что по-прежнему считает аборт неправильным, но самое главное — он заявил о необходимости «гарантировать женщинам право решать». «Женщины решат. Я хочу дать им право решать, но для этого должен быть построен общественный договор», — подчеркнул он.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.