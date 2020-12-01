Москва, 1 декабря, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В РФ разработаны прототипы вакцин от ВИЧ-инфекции. Об этом 1 декабря заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время открытия Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Вакцина

По её словам, разработкой препаратов занимаются несколько российских научно-исследовательских центров. В их числе был назван и расположенный в Новосибирске. научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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«У нас есть свои прототипы, свои вакцины. «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в России имеют свои прототипы», — сказала Попова.

Отметим, что с 1988 года 1 декабря в мире отмечается международный день борьбы со СПИД.

Как сообщало ИА REGNUM, главам российских регионов, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, нужно действовать более решительно. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.