Нью-Дели, 1 декабря, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Клинические испытания второй и третьей фазы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начаты в Индии, сообщили 1 декабря в пресс-службе индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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Испытания начались после получения разрешения индийской Центральной лаборатории по лекарственным средствам. Они проводятся при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Это будет рандомизированное контролируемое исследование, которое будет включать исследование безопасности и иммуногенности», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Индии планируется произвести 100 млн доз вакцины «Спутник V».