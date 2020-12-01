Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Петербуржцам придется дольше ждать поезда на платформах метрополитена с 1 декабря. Как сообщили в городском комитете по транспорту, интервалы движения поездов увеличили.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Площадь Восстания» в Петербурге

С началом зимы количество составов сократится на 10%, в связи с чем интервал движения увеличится до 3,5 минут. Ближе к ночи интервал между поездами может достигать и пяти минут.

Кроме того, подземка с 1 декабря перешла на зимний режим работы: изменилось время открытия вестибюлей. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Заметим, в первую волну пандемии коронавируса власти уже сокращали количество составов метро и снимали наземный транспорт с линий в связи с падением трафика. Однако граждане жаловались, что из-за этого в часы пик на остановках и платформах собираются гораздо большие толпы, чем обычно, и о соблюдении социальной дистанции не может идти речи.