Берлин, 1 декабря, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах в декабре и рассматривает заявку на продолжение работ в следующем году. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе регулятора.

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Заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд подтвердила, что работы на декабрь согласованы. Их могут возобновить 5 декабря, когда актуальное разрешение ведомства вступит в силу.

«Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», — приводит слова Мансфельд РИА Новости.

Представитель регулятора добавила, что по данным BHS укладывать трубы будет судно «Академик Черский».