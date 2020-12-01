Москва, 1 декабря, 2020, 15:46 — ИА Регнум. По Крымскому мосту со дня его открытия проехало более 12 млн автомобилей. Переезды через Керченский пролив проходили в штатном режиме без ЧП, сообщили в Росавтодоре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крымский мост

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В осенний период 2020 года по Крымскому мосту проехали более 1,2 млн машин, что на 20% больше, чем в 2018 году, и на 2% больше, чем в 2019 году.

Больше всего автомобилей ехали транзитом из Краснодарского края и в Крым и обратно (635 тыс. автомобилей). Интенсивность движения в сутки составила более 13 тыс. машин.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство автодорожной части Крымского моста, протяжённостью составляет 19 км, завершилось 15 мая 2018 года. Автотранспортное движение было открыто на следующий день — 16 мая.

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