Осло, 1 декабря, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Норвежские лыжники могут пропустить многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт в январе. Об этом 1 декабря сообщил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг, сообщает NRK.

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«Ситуация на данный момент такова, что участие в «Тур де Ски» нам не подходит», — сказал Бьервиг.

По его словам, команда на этой неделе отправится на Кубок Норвегии в Лиллехаммер, а в предрождественское время будет занята сбором данных и интенсивными тренировками.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии снялась с этапов Кубка мира до конца 2020 года.