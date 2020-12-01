Москва, 1 декабря, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Главу Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирину Антонову, согласно ее желанию, похоронят на Новодевичьем кладбище около ее мужа и матери. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГМИИ.

(сс) Владилен Медков Новодевичье кладбище

«Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также там отметили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции прощание с покойной будет проведено в ГМИИ в закрытом формате в узком кругу близких людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова скончалась по причине COVID-19 вкупе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.