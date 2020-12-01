Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Птицеводческие компании, занимающиеся производством индейки и утки в Ростовской области, получат субсидии. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Индюшки

Согласно постановлению, донским производителям возместят часть понесённых на приобретение инкубационного яйца и племенного молодняка затрат.

ИА REGNUM сообщало, что ранее группа компаний «Дамате» завёзла несколько партий индюшат и инкубационного яйца из Германии, США и Великобритании.

Напомним, что в конце ноября в рамках восстановления производства мяса индейки в Ростовской области к работе вернулся завод по убою и переработке птицы. Предприятие в Октябрьском районе будет работать шесть дней в неделю с выходным днём для проведения мойки и дезинфекции.