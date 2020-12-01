Берлин, 1 декабря, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — возобновит прокладку газопровода 5 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя морского и гидрографического агентства ФРГ.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

«(Nord Stream 2 AG) возобновит работы по укладке труб 5 декабря. Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно «Академик Черский», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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