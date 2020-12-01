Москва, 1 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Турция с 1 декабря вводит дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако иностранных туристов, в том числе и российских, ужесточение мер безопасности на коснется, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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Во-первых, не запрещено и перемещение людей между городами и провинциями Турции. Во-вторых, при новых мерах продолжат работать без ограничений медцентры, аптеки, общественный транспорт, магазины и т. д.

Расширение времени комендантского часа также не затронут туристов с соответствующими документами. Отмечается, что подавляющее большинство ужесточающих мер касаются только исключительно граждан Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции с 20 ноября 2020 года ввели ограничения для предотвращения распространение коронавируса.

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