Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Петербуржцев не волнует возможная потеря Санкт-Петербургом статуса «города федерального значения» в случае объединения с Ленинградской областью. Об этом заявил 1 декабря директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Санкт-Петербурга

Согласно результатам проведенного институтом исследования, потеря статуса оказалась на предпоследнем месте среди возможных негативных последствий административного объединения двух регионов, ее выбрали только около 9% респондентов.

Солонников признался, что его это удивило, так как, например, в случае Архангельской области, Республики Коми или Ненецкого автономного округа потеря статуса отдельного субъекта для жителей является серьезной преградой на пути к объединению регионов.

«Я думал, что петербуржцы будут сильно реагировать на потерю статуса города федерального значения. Ленинград был городом всесоюзного значения, сейчас городов федерального значения три: Москва, Петербург, Севастополь. При объединении Петербург стал бы областным центром. Мне казалось, это будет значимо для респондентов. Нет — меньше 10%», — сказал Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что петербуржцы показали себя прагматиками, а с этой стороны вряд ли многие понимают, что означает независимость Петербурга как города с особым статусом, наличие собственного бюджета, который никакая вышестоящая структура не имеет права перераспределить. Если же Петербург из субъекта федерации превратится в пусть и большое, но муниципальное образование, «в налогах он катастрофически потеряет»: они будут перераспределяться федеральным центром.

«Это вопрос чисто идеологический. Важное красивое название, работает оно или не работает? Мы вольный самостоятельный город — насколько это важно для жителей? Для кого-то важно, для кого-то нет. Для кого-то важнее войти в большое объединение с кем-то и жить более сыто и комфортно, для кого-то важно сохранить независимость. С точки зрения отношения населения к статусу — не думаю, что есть четкое понимание разделения бюджетных функций. <…> Население в денежных потоках настолько не разбирается», — считает Солонников.

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Добавим, согласно опросу, объединиться с Петербургом в один регион хотели бы более 61% жителей Ленинградской области. Против идеи объединения с Петербургом выступили только 11,9% респондентов.

Напомним, идея объединения Петербурга и Ленобласти прозвучала на высоком уровне в апреле 2016 года. Тогда спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ, но не потому, что «там плохие губернаторы», а в связи с тем, что некоторые регионы «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин». Однако опрошенные ИА REGNUM эксперты единогласно высказались тогда против этой идеи.

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Действующие губернатора Санкт-Петербурга и Ленобласти не раз высказывались в пользу сохранения существующего юридического статуса обоих субъектов при их тесной и взаимовыгодной интеграции в рамках одной агломерации.