Петербуржцы равнодушны к статусу города федерального значения
Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Петербуржцев не волнует возможная потеря Санкт-Петербургом статуса «города федерального значения» в случае объединения с Ленинградской областью. Об этом заявил 1 декабря директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно результатам проведенного институтом исследования, потеря статуса оказалась на предпоследнем месте среди возможных негативных последствий административного объединения двух регионов, ее выбрали только около 9% респондентов.
Солонников признался, что его это удивило, так как, например, в случае Архангельской области, Республики Коми или Ненецкого автономного округа потеря статуса отдельного субъекта для жителей является серьезной преградой на пути к объединению регионов.
«Я думал, что петербуржцы будут сильно реагировать на потерю статуса города федерального значения. Ленинград был городом всесоюзного значения, сейчас городов федерального значения три: Москва, Петербург, Севастополь. При объединении Петербург стал бы областным центром. Мне казалось, это будет значимо для респондентов. Нет — меньше 10%», — сказал Дмитрий Солонников.
Он подчеркнул, что петербуржцы показали себя прагматиками, а с этой стороны вряд ли многие понимают, что означает независимость Петербурга как города с особым статусом, наличие собственного бюджета, который никакая вышестоящая структура не имеет права перераспределить. Если же Петербург из субъекта федерации превратится в пусть и большое, но муниципальное образование, «в налогах он катастрофически потеряет»: они будут перераспределяться федеральным центром.
«Это вопрос чисто идеологический. Важное красивое название, работает оно или не работает? Мы вольный самостоятельный город — насколько это важно для жителей? Для кого-то важно, для кого-то нет. Для кого-то важнее войти в большое объединение с кем-то и жить более сыто и комфортно, для кого-то важно сохранить независимость. С точки зрения отношения населения к статусу — не думаю, что есть четкое понимание разделения бюджетных функций. <…> Население в денежных потоках настолько не разбирается», — считает Солонников.
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Добавим, согласно опросу, объединиться с Петербургом в один регион хотели бы более 61% жителей Ленинградской области. Против идеи объединения с Петербургом выступили только 11,9% респондентов.
Напомним, идея объединения Петербурга и Ленобласти прозвучала на высоком уровне в апреле 2016 года. Тогда спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ, но не потому, что «там плохие губернаторы», а в связи с тем, что некоторые регионы «точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин». Однако опрошенные ИА REGNUM эксперты единогласно высказались тогда против этой идеи.
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Действующие губернатора Санкт-Петербурга и Ленобласти не раз высказывались в пользу сохранения существующего юридического статуса обоих субъектов при их тесной и взаимовыгодной интеграции в рамках одной агломерации.