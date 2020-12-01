Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Большинство петербуржцев не считает актуальной тему административной интеграции с Ленинградской областью или настроена к этому равнодушно. О таких результатах социологического исследования сообщил Институт государственного развития, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Деревня в Ленинградской области

Только 6% опрошенных петербуржцев сочли, что в объединении с соседним регионом есть острая необходимость. Для 27,5% это было бы «желательно».

Резко против объединения выступили 8% респондентов, для 18% тема на данный момент «не актуальна», а почти 40% сообщили, что им «всё равно».

Кроме того, почти четверть опрошенных в Петербурге заявили, что они вообще не контактируют с Ленинградской областью. «Для меня это удивительно, но это так», — сообщил директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Предположительно, речь идет о людях низкого достатка, которые не имеют недвижимости в соседнем регионе и средств, чтобы выезжать туда «на природу» в рекреационных целях.

Кроме того, среди негативных последствий интеграции самым популярным вариантом ответа для петербуржцев стала «неразбериха в управлении» (31,7%) и «потеря бюджета» (26%).

По мнению Солонникова, тема интеграции занимала бы петербуржцев больше, если бы не объективная реальность — пандемия коронавируса.

«Мы видим, что на нынешнем фоне основная эмоция — равнодушие. Нельзя сказать, что петербуржцы — противники интеграции, в сумме негативного и позитивного выбора позитивный выигрывает. Но влияние коронавирусной ситуации тему интеграции и объединения отодвигает на второй план. Когда люди беспокоятся о своих родных и ездят по больницам, вопрос гипотетической интеграции двух субъектов для них не столь актуален», — пояснил Солонников.

Только 5% респондентов считают, что интеграция сильно улучшит их положение. В 57% случаев петербуржцы отвечали, что в их жизни с объединением двух субъектов ничего не поменяется, а 12% спрогнозировали ухудшение.

Дмитрий Солонников обратил внимание, что петербуржцы рассматривают возможность объединения двух субъектов не с точки зрения идеологем или долгосрочных планов, а с прагматичных позиций.

Среди главных позитивных причин для интеграции опрошенные чаще всего назвали логистическую связанность двух регионов (32%), улучшение качества рекреационных услуг в Ленобласти (23,4%), а также сокращение чиновников (18,5%) и увеличение федеральных инвестиций (18%).

«Интеграция для петербуржцев — это улучшение их нынешней жизни и нынешнего качества использования рекреационной инфраструктуры Ленобласти», — сказал Солонников.

Он подчеркнул, что ожидаемое некоторыми сокращение чиновничьего аппарата вовсе не обязательно произойдет при гипотетическом объединении двух субъектов, но, если такая задача будет поставлена из федерального центра, это возможно.

В последний год идею интеграции активно лоббирует партия «Родина», которая планирует вооружиться ею на выборах в Госдуму. По мнению руководителя регионального отделения партии Валерия Шинкаренко, интеграция решит проблему уплотнительной застройки у границ Петербурга.

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«Петербург развиваться должен в агломерации через малоэтажную застройку», — считает Шинкаренко. Если же просто присоединить к Северной столице наиболее густонаселенные пригороды вроде Мурино или Кудрово, за что активно выступают жители этих районов, то экономически от Ленобласти ничего не останется. Тогда ее части, скорее всего, будут прикреплены к Карелии, Псковской и Новгородской областям.

«Такая угроза существует, мы пытаемся предотвратить эту угрозу», — заявил Шинкаренко.

Напомним, первая часть исследования была проведена среди жителей Ленобласти, по итогам которого выяснилось, что 60% респондентов поддержали идею объединения.