Москва, 1 декабря, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 1 декабря растет, несмотря на то, что прошли слухи о планах Саудовской Аравии отказаться от председательства в мониторинговом комитете ОПЕК+, а также о том, что картель отложит на несколько дней принятие решения относительно продления сделки по сокращению добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Загрузка нефти в танкер

«Решение Саудовской Аравии может ухудшить дисциплину соблюдения мер по сокращению добычи.

В свою очередь, накануне на рынке появилась информация со ссылкой на министра энергетики Алжира Абделя Маджида Аттара, о том, что члены ОПЕК обсуждают возможность продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти на 7,7 млн баррелей в день еще на три месяца.

Учитывая важность принимаемых решений всё внимание нефтетрейдеров на этой неделе будет сконцентрировано на министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 3 декабря.

Если члены ОПЕК+ продлят соглашение по сокращению добычи на три месяца, данное решение может разочаровать рынки, потому что этого может быть недостаточно, учитывая тенденцию роста заражаемости коронавирусом в мире.

Нефть Brent на фоне неопределенности, вероятно, продолжит консолидацию в районе диапазона — $46−49 за баррель. Ситуация может проясниться после встречи министерской группы ОПЕК+.

До конца года нефть Brent вряд ли опустится ниже $42,50 за баррель в рамках потенциальной коррекции, а в 2021 году имеет потенциал продолжить рост к уровню $60 за баррель на фоне восстановления мировой экономики и начала массовой вакцинации от COVID-19», — считает эксперт.

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