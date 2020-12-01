Киев, 1 декабря, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Возвращение под контроль Киева территорий Донбасса состоит из двух параллельных процессов — «реинтеграции» и «деоккупации», заявил в эфире украинского телевидения 1 декабря спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Представитель Киева объявил, что процесс реинтеграции Донбасса уже начался.

«Работа по реинтеграции ведется постоянно — Украина продолжает выплачивать пенсии, идет борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие Центров оказания административных услуг», — отметил Арестович.

Спикер также заявил, что для полноценного возвращения Донбасса должны сложиться четыре рамки — внешнеполитическая, внутриполитическая — на подконтрольных Украине и на «временно оккупированных» территориях, а также готовность армии.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре вице-премьер-министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» правительства Украины Алексей Резников заявил, что полная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет.

Позже в одном из интервью он заявил, что считает не подконтрольные Украине районы Донбасса «ментально больными» и Киеву предстоит их «лечить».

"Нам главное — не взять его обратно, как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать… Есть вариант ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», — заявил он.