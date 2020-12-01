Калуга, 1 декабря, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеоявления на территории Центрального федерального округа вызвали 1 декабря нарушения электроснабжение в калужских муниципальных районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov Снегопад обесточил четыре района

Без света остались Юхновский, Дзержинский, Думиничский и Мещовский районы. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья — Калугаэнерго».

Всего к ликвидации происшествия привлекалось от МЧС и энергетиков: 15 бригад, 58 человек и 23 единицы техники.