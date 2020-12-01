Чебоксары, 1 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Чувашии просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за поставку ресурсов сокращается, но при этом отдельные муниципалитеты не выполняют в полном объёме график погашения долгов за потреблённый газ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минстроя Чувашии Александр Героев, отчитываясь о подготовке республики к отопительному сезону.

Cap.ru Глава минстроя Александр Героев и министр финансов Михаил Ноздряков

Министр строительства отметил, что «важной задачей в период подготовки к отопительному сезону является снижение задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за потреблённые энергоресурсы». По его словам, просроченная задолженность за поставку ресурсов на 1 ноября 2020 года составила 2 млрд 843 млн рублей, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем.

«В том числе задолженность за теплоэнергию уменьшилась на 4,8% и составила 871 млн рублей, за электроэнергию осталась практически на том же уровне и составила 445 млн рублей, за потреблённый природный газ уменьшилась на 3,4% и составила 1,527 млрд рублей. По состоянию на 27 ноября, просроченная задолженность составила 2,693 млрд рублей», — сказал Александр Героев.

Министр также акцентировал внимание на том, что вопрос погашения задолженности организаций ЖКХ «регулярно рассматривается» на заседании правительственной комиссии по вопросам расчёта за энергетические ресурсы.

«Особое внимание в ходе указанных совещаний уделяется вопросу соблюдения графика погашения просроченный за природный газ. В октябре потребителями, включёнными в график, оплачено 44,2 млн рублей из предусмотренного графиком 90 млн рублей, что составляет 49%. На 27 ноября оплачено 78,3 млн из предусмотренного графиком к оплате в ноябре 268 млн рублей, что составляет 29%», — проинформировал глава республиканского минстроя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на фоне значительной доли ветхих сетей теплоснабжения (470 км из 892 км) подготовку к отопительному сезону до сих пор не завершили в десяти муниципальных образованиях. В «зоне риска» остаются четыре муниципалитета, которые могут остаться без паспортов.