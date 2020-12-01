Муниципалитеты Чувашии срывают графики погашения долгов за газ
Чебоксары, 1 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Чувашии просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за поставку ресурсов сокращается, но при этом отдельные муниципалитеты не выполняют в полном объёме график погашения долгов за потреблённый газ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минстроя Чувашии Александр Героев, отчитываясь о подготовке республики к отопительному сезону.
Министр строительства отметил, что «важной задачей в период подготовки к отопительному сезону является снижение задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за потреблённые энергоресурсы». По его словам, просроченная задолженность за поставку ресурсов на 1 ноября 2020 года составила 2 млрд 843 млн рублей, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем.
Министр также акцентировал внимание на том, что вопрос погашения задолженности организаций ЖКХ «регулярно рассматривается» на заседании правительственной комиссии по вопросам расчёта за энергетические ресурсы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на фоне значительной доли ветхих сетей теплоснабжения (470 км из 892 км) подготовку к отопительному сезону до сих пор не завершили в десяти муниципальных образованиях. В «зоне риска» остаются четыре муниципалитета, которые могут остаться без паспортов.