Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В список федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений, которым правительство России выделило почти 14 млрд рублей субсидий, вошли Государственный Эрмитаж и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Средства поступят из резервного фонда правительства. Они позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Среди получателей субсидий — Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.

«Распространение коронавирусной инфекции заметно повлияло на условия работы таких учреждений. Вопрос об их поддержке был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 ноября», — говорится в сообщении.

Согласно документу, СПбГУ получит почти 100 млн рублей, клиника Пирогова при университете — чуть более 97,2 млн рублей, а Эрмитаж — более 350,7 млн рублей.