Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Генеральный директор Государственного Эрмитажа сообщил, что в 2020 году в период пандемии из жизни ушло много сотрудников музея, а из-за невозможности напрямую взаимодействовать с посетителями коллектив музея временно утратил уверенность в себе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 декабря рассказал журналистам Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец

По его словам, в начале пандемии сотрудники музея потеряли уверенность в себе, так как утратили связь с посетителями — музей несколько месяцев был закрыт. Однако затем Эрмитаж открылся с учетом новых правил, и в настоящий момент эту связь удалось восстановить, уверенность вернулась.

Кроме того, в 2020 году Эрмитаж потерял многих сотрудников, которые ушли из жизни.

«Мы потеряли много людей, довольно много скончались не от ковида, но от сопутствующих заболеваний», — пояснил Михаил Пиотровский.

Напомним, в настоящий момент посетить Эрмитаж можно только по билету, приобретенному на определённый сеанс через интернет. Музей сохранит часть нововведений, которые появились из-за коронавирусной пандемии, даже после ее окончания.