Калуга, 1 декабря, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Более пяти миллионов рублей планирует потратить калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» на создание патронажной службы для одиноко проживающих онкологических больных «Родные стены». Об этом 1 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор фонда «Вместе» Татьяна Петрова.

Admoblkaluga.ru Директор фонда «Вместе» Татьяна Петрова.

«Одинокие люди в паллиативном состоянии часто нуждаются в системном уходе, обезболивании, приготовлении пищи, кормлении. А сейчас они остаются дома одни, уповая на помощь сердобольных соседей и знакомых, которые оказывают им помощь бессистемно, время от времени, — сказала Татьяна Петрова. — Наша задача — помогать таким людям постоянно, чтобы они не чувствовали себя одинокими и брошенными».

Инициатива «Родные стены» станет продолжением проекта комплексной медико-психолого-социальной помощи паллиативным онкологическим больным и их семьям, начатого калужским фондом «Вместе» в 2019 году.