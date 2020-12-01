Чебоксары, 1 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне значительной доли ветхих сетей теплоснабжения (470 км из 892 км) подготовку к отопительному сезону до сих пор не завершили в десяти муниципальных образованиях. В «зоне риска» остаются четыре муниципалитета, которые в 2020 году могут остаться без паспортов готовности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минстроя Чувашии Александр Героев, отчитываясь о подготовке к отопительному сезону.

Cap.ru Модернизация тепловых сетей в Чувашии

Министр строительства и ЖКХ заявил, что в республике работы по подготовке многоквартирных жилых домов к отопительному сезону «выполнены в полном объёме». Паспорта готовности оформили 4875 жилых домов. Несмотря на плановое начало отопительного сезона, десять муниципальных образований из 26-ти не получили паспорта готовности.

«Теплоснабжающие организации, не получившие паспорта готовности к отопительному периоду до 1 ноября, продолжают устранение замечаний. По готовности будет проведена повторная проверка специалистами Ростехнадзора, по результатам которой теплоснабжающим организациям будет выдан акт готовности к отопительному периоду. По завершению указанной процедуры акт готовности будет выдан и муниципальному образованию», — сказал Александр Героев.

По данным минстроя, акты готовности в ближайшее время предположительно получат Шумерля, Козловский, Красночетайский, Красноармейский, Комсомольский и Шемуршинский районы.

«На сегодня существует риск, что после 1 декабря акты готовности не будут выданы по четырём муниципальным образованиям — в Вурнарском, Мариинско-Посадском, Цивильском и Ядринском районах… Очень большой удельный вес муниципалитетов, которые не получили паспорта готовности, связано с изношенностью сетей», — пояснил глава минстроя Чувашии.

Также он отметил, что по поручению главы республики часть ветхих сетей заменена, в 2021 году также предусмотрены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Глава Чувашии Олега Николаев поручил минстрою усилить внимание по данному вопросу и организовать работу таким образом, чтобы весной иметь «чёткую картину по болевым местам всех муниципалитетов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии насчитывается 975 котельных. По данным минстроя, их «средний возраст составляет 19 лет, есть котельные, срок эксплуатации которых превышает 29 лет». Доля ветхих сетей в системе теплоснабжения Чувашии превышает 53% (или 473 км из 892 км), с начала года заменено 23 км сетей.