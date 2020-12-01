Барнаул, 1 декабря, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Предложение объявить 31 декабря выходным днём, выдвинутое членом Общественной палаты, главой «Трезвой России» Султаном Хамзаевым, поддерживает руководитель Алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн. Как следует из официального сообщения на сайте либерал-демократов, он тоже направил соответствующее письмо губернатору региона Виктору Томенко.

Выходные дни

В послании сказано, что перенос рабочего дня позволит гражданам рационально использовать рабочее время.

«Как показывает практика, в этот день работники редко выполняют свои обязанности в полном объеме, так как занимаются подготовкой к празднованию Нового года. Просим Вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», — говорится в обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Султан Хамзаев в письме губернаторам напомнил, что инициатива об объявлении 31 декабря выходным продвигается более шести лет, и что 2019 году Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская, Орловская, Магаданская области и ряд других регионов её поддержали.

Ранее подобная идея была поддержана исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: 31 декабря было объявлено выходным днем.