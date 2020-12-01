Калуга, 1 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Калужской области значительно сократили время ожидания пациентами на дому бригад скорой медицинской помощи, доукомплектовав бригады медиками и увеличив автопарк на 53 автомобиля. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Минздрав области увеличил автопарк скорой медпомощи на 53 автомобиля

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По словам главы ведомства, оперативно принятые меры позволили уменьшить с 7% до 2,1% количество вызовов на дом, перенесенных на вторые сутки, что в настоящее время составляет 105 вызовов из пяти тысяч. Также сокращено время приезда бригад скорой помощи к пациенту. В частности, начал работу единый центр диспетчеризации, четыре раза в сутки обновляется информация о свободном коечном фонде больниц, увеличено количество профильных инфекционных бригад для оказания медицинской помощи лихорадящим больным. Так, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции в области работали девять перепрофилированных бригад скорой помощи. В настоящее время их 50. Значительно увеличилась и передача вызовов неотложной помощи в поликлиники — в среднем с 20 до 56 в сутки.

«Время доезда до пациента для оказания медицинской помощи в экстренной форме уменьшилось со 106 минут до 53, неотложной — с 211 до 32 минут. Работа по оптимизации этих служб продолжается», — сказал Алан Цкаев.

Губернатор области Владислав Шапша поручил региональному минздраву продолжить эту работу и проанализировать рабочую нагрузку на врачей.

«У нас по разным районам и городам региона у врачей разная нагрузка. Есть запредельная. Надо смотреть, как укреплять такие лечебные учреждения врачами, для того чтобы снизить эту запредельную нагрузку. И обязательно, чтобы все врачи были обеспечены автомобилями. Мы идем навстречу, бизнес идет навстречу, волонтёры. Но нам нужна четко поставленная задача от вас — министерства — как от заказчика, чтобы все врачи, кто перегружен, кто нуждается в обеспечении транспортом, этот транспорт имели в своем распоряжении», — подчеркнул калужский губернатор.