В Калужской области в два раза сократили время приезда медиков к пациентам
Калуга, 1 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Калужской области значительно сократили время ожидания пациентами на дому бригад скорой медицинской помощи, доукомплектовав бригады медиками и увеличив автопарк на 53 автомобиля. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра здравоохранения региона Алана Цкаева.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»
По словам главы ведомства, оперативно принятые меры позволили уменьшить с 7% до 2,1% количество вызовов на дом, перенесенных на вторые сутки, что в настоящее время составляет 105 вызовов из пяти тысяч. Также сокращено время приезда бригад скорой помощи к пациенту. В частности, начал работу единый центр диспетчеризации, четыре раза в сутки обновляется информация о свободном коечном фонде больниц, увеличено количество профильных инфекционных бригад для оказания медицинской помощи лихорадящим больным. Так, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции в области работали девять перепрофилированных бригад скорой помощи. В настоящее время их 50. Значительно увеличилась и передача вызовов неотложной помощи в поликлиники — в среднем с 20 до 56 в сутки.
Губернатор области Владислав Шапша поручил региональному минздраву продолжить эту работу и проанализировать рабочую нагрузку на врачей.