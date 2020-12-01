«Никаких горок не будет»: алтайских детей лишили главной зимней радости
Барнаул, 1 декабря, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили оставить детей без одного из главных зимних развлечений — катания со снежных горок. Такой вывод можно сделать из слов алтайского спикера Александра Романенко, который в ходе очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания так прямо и заявил:
Ситуацию прокомментировал телеграм-канал zamtomenko:
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 декабря среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7580 человек, +57 за последние сутки) и ОРВИ (12 309 человек, +142 за последние сутки).
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В конце ноября из-за взрывного распространения коронавируса в регионе власти Алтайского края наконец-то решились на ужесточение карантинных мер, не обошлось без существенных противоречий.
К примеру, одновременно с запретом на проведение новогодних праздничных мероприятий в поправках к соответствующему указу главы края Виктора Томенко сказано: «Носить маски теперь необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан».
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