Москва, 1 декабря, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Решение сделать 31 декабря выходным днем назрело давно, и непонятно, поему этого не делают через федеральный закон, а перекладывают на губернаторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

«Всем и так известно, что производительность труда 31 декабря резко падает. Можно было бы сократить на один день новогодние каникулы в новом году.

Пи этом последний день уходящего года — 31 декабря — присоединить к новогодним каникулам. Населению России это бы явно понравилось», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, руководству регионов стоит объявить 31 декабря выходным днем, указал член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев в письме губернаторам.

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