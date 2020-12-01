Москва, 1 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. Тот вариант ключевой ставки Банка России, который существует сейчас, — это всерьез и надолго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что Банк России может снова изменить ключевую ставку.

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«Я думаю, что ЦБ не будет двигать ключевую ставку довольно долго ни вверх, ни вниз. Для того чтобы двигать ее вниз, нет оснований. Инфляция — это вещь очевидная. А если вверх, то это политически невозможно, потому что на ЦБ накинутся все. Кроме того, мы уже пережили период, когда ключевая ставка была выше инфляции. Серьезного развития экономики мы тогда не увидели, — пояснил Зубец. — Вообще, для кого нужна низкая инфляция? Низкая инфляция нужна только для одной группы игроков на рынке. Это внешние инвесторы».

Как пояснил Зубец, ЦБ РФ, удерживая низкую инфляцию за счет сдерживания денежной массы, за счет высокой ставки, работал на одну группу — внешних инвесторов.

«Они заходят в РФ, инвестируют в российские ценные бумаги, проходит год или два, они берут свои доходы и уводят их за границу. Так вот, для того чтобы они заработали максимальный доход, им нужна минимальная инфляция, которая бы не съедала этот доход, — сказал Зубец. — Это единственная группа, которой нужна низкая инфляция. А для населения инфляция некритична, если их доходы растут быстрее, чем инфляция. А сейчас значение внешних инвесторов резко упало. И когда ЦБ РФ понизил ставку, он сделал условия в РФ менее благоприятными для внешних инвесторов, чем они были до этого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему граждане РФ стали нести свои деньги на фондовый рынок.