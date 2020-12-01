Ярославль, 1 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. От очной формы обучения в Ярославле в этом учебном году отказались родители более 700 детей школьного возраста. Об этом на общегородском совещании в мэрии 1 декабря рассказала директор департамента образования Ярославля Елена Иванова. Это около 1 процента всех учащихся.

City-yaroslavl.ru Школьный коридор

«Если в прошлом году на семейной форме образования были 113 детей, то сегодня это 224 ребенка. Конечно, в общей массе — 64 тысячи с лишним детей — это не очень большие цифры. Кроме того, родители пользуются правом перевода ребенка на заочную форму и на очно-заочную форму. Всего 529 детей воспользовались таким правом. На обучении в очной форме остаются свыше 64 тысячи детей в школах города, решение о переходе на дистант принимается региональными органами власти, на сегодняшний день такого решения нет, и надеемся, что далее будем продолжать обучение в очной форме, но при желании родители могут перевести детей на другие форы обучения», — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

По словам директора департамента образования, эпидемиологическая обстановка в школах города хорошая. На карантин по ОРВИ зарыты всего три класса из 2390. Карантина по коронавирусу нет ни в одной школе областного центра.