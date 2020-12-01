Москва, 1 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании криповалюты правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Биткоин

Поправками в Налоговый кодекс предлагается признать цифровую валюту имуществом.

Вводится обязанность физлиц, а также российских организаций, филиалов и представительств юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и международных организаций, созданных на территории Российской Федерации, имеющих право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

Кроме того, предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, содержащего недостоверные сведения — штраф составит 50 тыс. рублей.

Также, согласно поправкам, неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, повлечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Масштабное распространение технологии «блокчейн» и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту (включая биткоины), в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определенности в части ее налогообложения, отмечают в правительстве.

Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности.

В настоящее время у налоговых органов отсутствует информация об открытых российскими юридическими лицами и гражданами страны криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним.