Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Осень 2020 года в Санкт-Петербурге установила рекорд, она стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице. Об этом 1 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад осенью 2020 года

По его словам, средняя температура воздуха за осенний сезон в Северной столице составила +9,1 градуса, что на 3,4 градуса теплее климатической нормы, и на 0,7 градуса выше, чем у прежних рекордсменов, осенних сезонов 1967 и 1934 годов.

Что касается первого дня календарной зимы 2020−2021 годов, то в атмосфере над Северной столицей во вторник продолжат господствовать влажные и относительно тёплые воздушные массы атлантического происхождения.

«Это сохранит погоду облачной, время от времени будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, а температурный фон окажется на 2−3 градуса выше климатической нормы начала декабря», — отметил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +1… +3° градуса, по Ленинградской области −1… +4 градуса. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.