Красное Село, Санкт-Петербург, 1 декабря, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержан хулиган, разбивший бутылки о памятник узникам нацистских концлагерей в Красном Селе. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Gov.spb.ru Памятник узникам нацистских концлагерей в Красном Селе

Об инциденте стало известно 30 ноября, когда в полицию Красносельского района обратился мужчина, который сообщил, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компания людей бьет стеклянные бутылки о памятник.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые у дома 85 по проспекту Ленина задержали одного из участника бесчинств. Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

В Ландшафтном парке Красного Села находится первый и единственный в Санкт-Петербурге памятник узникам нацизма, у которого проходят памятно-траурные мероприятия.