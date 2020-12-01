Южно-Сахалинск, 1 декабря, 2020, 08:38 — ИА Регнум. «Не всегда нужно мыслить одними цифрами и соображениями рентабельности», считает политолог Андрей Данилов, комментируя в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM мнение специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о том, что строительство моста с Сахалина на материк нецелесообразно с точки зрения экономики.

Строительство моста

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«Сергей Иванов, конечно, мыслит с точки зрения человека, который пытается сохранить финансы государства. Но не стоит забывать, что нет денег государственных, есть деньги народные. Это налоги, доходы с продажи природных ресурсов, которые копились веками нашими предками, жившими на территории современной России.

Не всегда нужно мыслить одними цифрами и соображениями рентабельности, прочими сопутствующими рыночным отношениям категориями. Думаю, на сегодня для Российской Федерации стратегически необходимо развивать Дальний Восток, Сибирь и Арктикукак перспективную зону для развития промышленности. Ну, и стоит подумать о людях, на чьи деньги, налоги будет строиться мост. И о привлекательности переселения жителей центральной части России на Дальний Восток в плане инфраструктуры», — считает Андрей Данилов.

По мнению эксперта, проблемы отсутствия мостов актуальны не только для Сахалина, но и для Якутии, и всех жителей Дальнего Востока. Мосты необходимы по-человечески.

«Паромное сообщение организовать иногда сложнее и, возможно, более затратно. Мне не понаслышке известно, как тяжело часами, а иногда и сутками ждать парома, самолёта, ледостава, чтобы банально добраться из пункта «а» в пункт «б». Мосты необходимы не только психологически или экономически, а просто по-человечески», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Сергея Иванова о том, что строительство транспортного перехода с Сахалина на материк нецелесообразно с точки зрения экономики, вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета.