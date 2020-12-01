Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 декабря, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области проверили детский сад «Дюймовочка» в Переславле-Залесском.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Замер температуры в детском саду

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учреждение было закрыто после жалоб родителей на холод в помещениях.

Проверка омбудсмена подтвердила жалобы переславцев. На момент проверки температура в группах составляла всего 17 °C, что ниже норм с СанПиНа. На момент прибытия сотрудников аппарата дети в группах отсутствовали, сотрудники МУП «Сервис» проводили испытание нового насосного оборудования взамен неисправного.

«Данное образовательное учреждение второй раз попадет в зону внимания аппарата, — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. — В сентябре прошлого года аналогичные проблемы с отоплением также имели место быть. Температурный режим в этот раз был нарушен с понедельника и лишь в среду руководителем МДОУ принято решение о закрытии детского сада на период устранения неполадок в работе теплоносителя, что могло существенно повлиять на здоровье воспитанников. После завершения проверки мотивированное заключение будет направлено учредителю образовательной организации, а также в надзорные и контролирующие органы для принятия соответствующих мер реагирования».

Свою проверку ситуации также проводит прокуратура. Напомним, на минувшей неделе глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев ушёл в отставку «по семейным обстоятельствам».