Уполномоченный по правам ребёнка проверил детский сад в Переславле
Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 декабря, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области проверили детский сад «Дюймовочка» в Переславле-Залесском.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, учреждение было закрыто после жалоб родителей на холод в помещениях.
Проверка омбудсмена подтвердила жалобы переславцев. На момент проверки температура в группах составляла всего 17 °C, что ниже норм с СанПиНа. На момент прибытия сотрудников аппарата дети в группах отсутствовали, сотрудники МУП «Сервис» проводили испытание нового насосного оборудования взамен неисправного.
Свою проверку ситуации также проводит прокуратура. Напомним, на минувшей неделе глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев ушёл в отставку «по семейным обстоятельствам».