Волжский, Волгоградская область, 1 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В арбитраж Волгоградской области поступил банкротный иск к АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод», ведущему свою историю с 1961 года. Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Иск от астраханской компании «Производственно-коммерческая фирма «Металл трейд» включён в базу арбитража 30 ноября 2020 года. Сумма претензий составляет 687 006,16 рубля. В начале сентября 2020 года был удовлетворен гражданский иск ООО к заводу о взыскании долга по договору — 414 100,86 рубля и неустойки за период просрочки — 194 783,97 рубля, а также неустойки за период со 2 июля 2020 года по день фактической оплаты долга, исходя из 0,1% за каждый день просрочки от суммы неоплаченного долга.

Напомним, «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» был основан в январе 1961 года. Он располагается на берегу Волгоградского водохранилища. На сайте завода уточняется, что его акватория составляет 240 тыс. кв. м и на сегодня ОАО строит танкер и прогулочный теплоход.

Предприятие с 2004 года входит в группу «Вега». Помимо него, в составе группы: ООО «Объединённые Верфи Вега», «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод», «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод».