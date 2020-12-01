Москва, 1 декабря, 2020, 07:46 — ИА Регнум. С 1 декабря каждый гражданин РФ может наиболее удобным способом в момент обращения получить информацию о том, какие льготы положены лично ему или его семье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

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Информацию обо всех основаниях и формах социальной поддержки без ограничения можно получить через портал госуслуг, через единый кол-центр или посетив орган власти.

«Это новое качество социальной государственной политики России», — отметила автор принятого закона Яровая.

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. форм и мер социальной поддержки, которые касаются 600 категорий граждан, 12 форм налоговой поддержки, около 54 млн граждан России являются получателями государственной поддержки.