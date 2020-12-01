Москва, 1 декабря, 2020, 07:16 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил многомиллиардный иск ПАО «Банк ВТБ» к ООО «Открытие промышленные инвестиции», которое является «дочерним» активов «Открытие Холдинга». С ответчика было взыскано более 872 млн долларов США, что соответствует 66,666 млрд рублей. Вердикт судьи Эльдеева ещё может быть обжалован, на это ответчику отведён месяц с даты принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иск

В споре третьим лицами участвовали АО «Открытие Холдинг», Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Суд взыскал в пользу банка долг по кредитному договору от марта 2017 года в размере 872 884 684,45 доллара США, в том числе 825 млн долларов США основного долга, «898 573,77 доллара США — начисленных и непогашенных процентов за период до 08.06.2020 года (включительно)», а также «32 119 016,30 доллара США — начисленных и непогашенных процентов по результирующей ставке», «14 612 500 долларов США — задолженности по уплате суммы дополнительного денежного обязательства», «202 466,80 доллара США — неустойки за просрочку уплаты суммы основного долга за период до 08.06.2020 (включительно)» и 52 127,58 доллара неустойки за просроченные проценты по результирующей ставке и 200 тыс. рублей трат на госпошлину.

Напомним, компания-ответчик учреждена в октябре 2016 года АО «Холдинг Открытие» для вложения в ценные бумаги. Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Алекс Лисицын.

На 2018 год акционерами холдинга, который некогда входил в топ-35 крупнейших компаний России, были несколько офшорных компаний. Также на тот момент в числе акционеров числился и «ВТБ Банк» — с долей 9,9%.