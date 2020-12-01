Банк ВТБ выиграл судебный спор на 66 млрд рублей
Москва, 1 декабря, 2020, 07:16 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил многомиллиардный иск ПАО «Банк ВТБ» к ООО «Открытие промышленные инвестиции», которое является «дочерним» активов «Открытие Холдинга». С ответчика было взыскано более 872 млн долларов США, что соответствует 66,666 млрд рублей. Вердикт судьи Эльдеева ещё может быть обжалован, на это ответчику отведён месяц с даты принятия, передаёт ИА REGNUM.
В споре третьим лицами участвовали АО «Открытие Холдинг», Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Суд взыскал в пользу банка долг по кредитному договору от марта 2017 года в размере 872 884 684,45 доллара США, в том числе 825 млн долларов США основного долга, «898 573,77 доллара США — начисленных и непогашенных процентов за период
Напомним, компания-ответчик учреждена в октябре 2016 года АО «Холдинг Открытие» для вложения в ценные бумаги. Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Алекс Лисицын.
На 2018 год акционерами холдинга, который некогда входил в топ-35 крупнейших компаний России, были несколько офшорных компаний. Также на тот момент в числе акционеров числился и «ВТБ Банк» — с долей 9,9%.