Президент России Владимир Путин 1 декабря совершил рабочую поездку в Тюменскую область. В Тобольске глава государства посетил предприятие «ЗапСибНефтеХим», а также в режиме видеосвязи провёл совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Кроме того, состоялась встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. В поездке Владимира Путина сопровождал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Все новости о рабочем дне президента 1 декабря — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

07:25 01.12.2020 Это будет уже третья поездка Владимира Путина в историческую столицу Западной Сибири. Впервые он побывал там в марте 2003 года, а затем — в октябре 2013-го. Об этом: Владимир Путин приедет в Тобольск в третий раз

07:29 01.12.2020 О планах Путина посетить Тобольск стало известно в июле. Тогда эту поездку анонсировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Также читайте: Путин планирует приехать в Тобольск в третий раз

07:36 01.12.2020 Напомним, что совещание, которое будет посвящено вопросам развития нефтегазохимической отрасли, пройдёт в режиме видеоконференции. Читайте об этом: Песков: Путин проведет в Тобольске совещание по нефтегазохимической отрасли

08:16 01.12.2020 Губернатор Тюменской области Александр Моор. Admtumen.ru

08:26 01.12.2020 Также читайте: Стал известен регламент рабочей поездки Владимира Путина в Тобольск

08:56 01.12.2020 Тобольск. (сс) Щелаковский Максим

09:01 01.12.2020 Напомним, что Тобольск — один из старейших городов на территории Урала и Сибири. Он был основан летом 1587 года близ впадения реки Тобол в Иртыш. Первый тобольский острог был выстроен из разобранных казачьих стругов. В 1590 году — Тобольск фактически превратился в центр русской колонизации Сибири. Его называли не иначе как столицей Сибири.

09:03 01.12.2020 Сегодня население Тобольска составляет около 100 тысяч человек. Градообразующим предприятием является Тобольский нефтехимический комбинат. Также в городе серьёзно развивается туризм. Тобольск привлекает туристов как из России, так и из-за рубежа.

09:24 01.12.2020 Тобольск tonkosti.ru

09:25 01.12.2020 Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Нередко его называют жемчужиной Сибири.

09:26 01.12.2020 В настоящее время в ансамбль Тобольского кремля входит Софийско-Успенский собор с ризницей, колокольня, Архиерейский дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания бывшего дворца наместника, гостиный двор, тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза.

09:27 01.12.2020 Тобольский кремль и все его объекты являются памятниками истории и культуры федерального значения.

09:39 01.12.2020 О погоде. 1 декабря 2020 года в Тобольске минус 15 градусов и ясно.

10:05 01.12.2020 «Город сегодня скребут с самого утра. Вкрутили лампочки практически везде, где их не было», — сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск». Горадминистрация Тобольска меж тем сообщает о плановых работах по уборке снега: «На работы по содержанию улично-дорожной сети города задействовано 74 единицы специальной техники (трактора, погрузчики, комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы, бульдозеры), 58 дорожных рабочих от ООО «ДРСУ-6», МУП «ДЭУ» и субподрядных организаций». Фото пресс-службы горадминистрации Тобольска.

10:10 01.12.2020 Отметим, что разница во времени с Москвой в Тюменской области составляет 2 часа.

10:25 01.12.2020 Софийско-Успенский кафедральный собор. Тобольск. (сс) Evgeny72rus

10:41 01.12.2020 Во время рабочей поездки в Тобольск в 2013 году Владимир Путин запустил на «Запсибнефтехиме» первое производство полипропилена. На тот момент это был самый масштабный инвестиционный проект в российской нефтехимической отрасли. На сегодняшний день это крупнейший нефтехимический комплекс в России, рассчитанный на выпуск 1, 5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год. На предприятии внедрён замкнутый цикл производства, являющийся наиболее экологичным, используются наилучшие доступные природоохранные технологии, сообщает пресс-служба предприятия.

10:46 01.12.2020 «Запсибнефтехим», который 1 декабря посетит президент РФ Владимир Путин, является крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России, входящим в пятерку самых масштабных мировых инвестиционных проектов нефтехимической отрасли. В составе комплекса работают: установка пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия), 500 тыс тонн пропилена, а также 240 тыс тонн высокомаржинальных побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина);

четыре линии по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания);

установка по производству полипропилена мощностью 500 тыс тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды). Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.

10:58 01.12.2020 Продукция «Запсибнефтехима» играет важную роль в замещении импорта полимеров и позволит создать российские аналоги иностранного ассортимента на сумму порядка 34 млрд рублей в год. Вклад «Запсибнефтехима» в рост несырьевого экспорта России в 2020 году может составить до 20%.

11:16 01.12.2020 На площадке «Запсибнефтехима» строится не имеющий аналогов в России завод по производству малеинового ангидрида (МАН), который используется в производстве стеклопластика, искусственного камня, а также в агрохимии и фармацевтике и других отраслях. Создание первого собственного производства МАН в России позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и направлять его на экспорт.

11:33 01.12.2020 Рабочие будни «Запсибнефтехима». zsnh.sibur.ru

12:15 01.12.2020 Тюремный замок. Тобольск. (сс)Evgeny72rus

12:17 01.12.2020 Напомним, строительство современного аэропорта в Тобольске — это совместный проект правительства Тюменской области и «Сибура». Возведение этой воздушной гавани является поручением президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года. Официальное открытие воздушной гавани состоится в 2021 году. Но взлётно-посадочная полоса уже находится в полной готовности. Подробности: Аэропорт Тобольска принял первый самолёт в тестовом режиме

12:31 01.12.2020 Как пишут Вести. FM, к приезду Путина в Тобольском Кремле установили светодиодных медведей. Медведей четыре и у каждого есть имя: Морошка, Шишка, Сонька и Тучка.

12:40 01.12.2020 Путин может прибыть в Тобольск в районе 16:00 мск, пишут СМИ.

13:00 01.12.2020 Губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения строительной площадки нового аэропорта в Тобольске в сентябре 2020 года. admtyumen.ru

13:01 01.12.2020 А вот и те самые светодиодные медведи Морошка, Шишка, Сонька и Тучка. admtobolsk.ru

13:46 01.12.2020 Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимира Путина ждали ещё в сентябре на Тюменский нефтегазовый форум. На мероприятии уделили большое внимание развитию нефтехимии, которая стала остро актуальной из-за снижения мировых цен на нефть и газ и, соответственно, падения доходов от их экспорта. Отмечалось, что продавая только сырьё, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Эксперты отрасли отметили, что один рубль валового внутреннего продукта в нефтехимии создаёт дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике страны.

14:35 01.12.2020 «В новых реалиях стабильность работы «ЗапСибНефтехима» — это наш вклад в общую борьбу с коронавирусом. Наш долг в сложившейся ситуации — обеспечить бесперебойный выпуск полипропилена и полиэтилена. Для этого на самом предприятии введены серьезные меры профилактики и защиты здоровья сотрудников, чтобы максимально уберечь их от риска заражения и обеспечить надёжную работу производств», — отмечает генеральный директор предприятия Игорь Климов. zsnh.sibur.ru

14:43 01.12.2020 Отметим, что один из важнейших аспектов проекта «ЗапСибНефтехим» — его высочайшие экологические стандарты. В качестве сырья на завод поступают нетоварные фракции нефте‑ и газодобычи, которые ранее сжигались. Само производство построено на принципах экологической нейтральности — эффективность фильтрации выбросов составляет 99,9%, завод использует замкнутый цикл воодообращения.

14:57 01.12.2020 Сибур «ЗапСибНефтехим» zsnh.sibur.ru

15:01 01.12.2020 Владимир Путин прибыл в Тобольск.

15:01 01.12.2020 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

15:14 01.12.2020 Тобольск. Тюменская область. Источник: kremlin.ru

15:15 01.12.2020 Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. Об этом сообщает «Россия 24». Глава государства посетит предприятие «ЗапСибНефтеХим», а также в режиме видеосвязи проведёт совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Подробности в материале: Владимир Путин прилетел в Тюменскую область

15:43 01.12.2020 Губернатор Тюменской области Александр Моор о рабочей поездке главы государства… vk.com/aleksandr__moor

16:17 01.12.2020 В аэропорту Тобольска президента России Владимира Путина встретили полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. www.kremlin.ru

16:24 01.12.2020 Предприятия, построенные за последние семь лет в Тобольске, превратили город в мировой центр нефтегазохимии. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Подробности в материале: Тобольск выводит Россию в число лидеров по нефтегазохимии — Путин

16:31 01.12.2020 Западно-Сибирский нефтехимический комбинат был построен в быстрые сроки, и в целом проект осуществляется с большой эффективностью. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте подробнее: Путин оценил темпы строительства ЗапСибнефтехима

16:36 01.12.2020 В России уверенными темпами снижаются объёмы сжигаемого попутного нефтяного газа. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом: «Судя по всему, работает» — Путин о налоговых стимулах по нефтяному газу

16:40 01.12.2020 В Тюменской области существует проблема загрязнения вод, и руководству субъекта надо стремиться к её решению. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте подробнее: Путин отметил проблему загрязённости водоёмов в Тюменской области

16:45 01.12.2020 Россия должна максимально использовать свои конкурентные преимущества для развития нефтехимической отрасли. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом: У российской нефтехимии огромный потенциал роста — Путин

16:49 01.12.2020 России нужно активнее работать над развитием нефтепереработки. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте подробнее: Ннефтехимия поможет избежать последствия спада спроса на нефть — Путин

16:56 01.12.2020 Для того, чтобы наращивать эффективность нефтехимической отрасли России, в ней нужно реализовать инвестиции порядка 5 трлн рублей. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте также: Путин назвал необходимые объёмы инвестиций в нефтехимическую отрасль России

16:58 01.12.2020 В настоящее время в России идут работы над 14 масштабными проектами в нефтехимической отрасли. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте также: Путин указал, сколько рабочих мест даст нефтехимическая отрасль России

17:02 01.12.2020 За последние годы рост в нефтехимической отрасли достигнут в основном за счёт крупнотоннажного производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте подробнее: В крупнотоннажной нефтехимии импортозамещение почти завершено — Путин

17:05 01.12.2020 Российским властям следует сосредоточиться на развитии малотоннажного нефтехимического производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом: Россия отстаёт от Европы в малотоннажной нефтехимии — Путин

17:08 01.12.2020 По ряду позиций зависимость от иностранных поставщиков нефтехимической продукции достигает 100%. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом: Нефтехимия России не покрывает спрос внутренних потребителей — Путин

17:13 01.12.2020 В России нужно формировать новые ниши, где была бы востребована продукция нефтехимической промышленности. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Подробности в материале: «Рынок нужно создавать!» — Путин о сбыте продукции российской нефтехимии

17:15 01.12.2020 Жилищно-коммуниальное хозяйство России серьёзно уступает по технологичности европейскому. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте подробнее: Путин сравнил использование полимеров в России и Европе

17:17 01.12.2020 Владимир Путин с губернатором Тюменской области Александром Моором и полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым. Источник: kremlin.ru

17:17 01.12.2020 Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. Цитата из видео. kremlin.ru

17:19 01.12.2020 Производство полимеров на замену металлическим конструкциям поспособствует снижению вредных выбросов в атмосферу. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом: Развитие нефтехимии поможет решению экологических проблем — Путин

17:21 01.12.2020 Мировой спрос на продукцию нефтегазохимической отрасли будет каждый год увеличиваться примерно на четыре процента, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли. Читайте также: Путин назвал объём ожидаемого мирового спроса на продукцию нефтегазохимии

17:30 01.12.2020 Россия занимает незначительную долю в мировой нефтепереработке с учётом нераскрытого потенциала. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте также: Новак рассказал об отставании России в нефтепереработке

17:34 01.12.2020 В России нужно нарастить темпы импортозамещения в сфере малотоннажной нефтехимии, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли. Подробности в материале: Путин оценил нынешние темпы импортозамещения по малотоннажной нефтехимии

17:36 01.12.2020 России необходимо максимально эффективно распорядиться ресурсами, чтобы отстоять свою долю в производстве нефтехимической продукции. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске. Об этом: Новак назвал основных конкурентов России в нефтехимической отрасли

17:49 01.12.2020 Идею с демпфером можно было распространить на более широкий класс продуктов, связанных с нефтяной и смежными отраслями. Об этом 1 декабря заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске. Об этом: Силуанов поддержал идею демпфера для продукции нефтегазохимии

17:56 01.12.2020 Президент России Владимир Путин посетил в Тобольске предприятие «ЗапСибНефтехим». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, а также ознакомился с образцами готовой продукции. Об этом: Владимир Путин ознакомился с образцами продукции «ЗапСибНефтехима»

17:58 01.12.2020 Владимир Путин осмотрел центральную операторную «Запсибнефтехима» kremlin.ru

18:07 01.12.2020 «Нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России до 2030 года, необходимо увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года. Следует определить перечень приоритетных проектов в малой и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом. Такие проекты, с учетом важности для национальной экономики, должны пользоваться особой поддержкой со стороны государства», — заявил президент России Владимир Путин.

18:17 01.12.2020 Президент Владимир Путин: «Бережливое отношение к окружающей среде и природе должно быть непременным условием производств подобного рода. Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспобностипродукции».

18:18 01.12.2020 Для развития соответствующих производств на Дальнем Востоке необходимо расширить меры поддержки инвестиций в нефтегазовой отрасли. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске. Читайте подробнее: Сечин попросил расширить меры поддержки инвестиций в нефтегазохимию

18:26 01.12.2020 В России нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте также: Путин распорядился подготовить комплекс мер по развитию химпроизводства

18:30 01.12.2020 Правительство проработает комплекс мер стимулирования производства синтетических каучуков. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Подробности в материале: Путин распорядился проработать вопрос демпфера для синтетических каучуков

18:33 01.12.2020 В России нужно предпринять ряд шагов для поддержки новых решений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Читайте подробнее: Путин призвал использовать полимеры в сетях водоснабжения

18:37 01.12.2020 Меры по стимулированию производства в России синтетических каучуков даны правительству, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли. Подробности в материале: Путин дал поручение по стимулированию производства синтетических каучуков

18:38 01.12.2020 Правительство проведёт комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Об этом: Путин призвал глав нефтехимических предприятий включиться в работу властей

19:16 01.12.2020 Строительство аэропорта в Тобольске. Источник: gubernator.admtyumen.ru

19:44 01.12.2020 Президент России Владимир Путин назвал демографические показатели в Тюменской области в целом хорошими. Своё мнение глава государства высказал 1 декабря на рабочей встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в Тобольске. «Особенно меня порадовал, конечно, один из них — это рост численности постоянного населения. У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад — в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6%. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается — 0,9%. Это хорошо», — отметил Владимир Путин. Читайте также: Путин оценил демографическую ситуацию в Тюменской области

19:47 01.12.2020 Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора 1 декабря в Тобольске. Фото пресс-службы главы Тюменской области.

20:01 01.12.2020 Президент Владимир Путин указал на проблемные моменты, которые должны быть в центре внимания правительства Тюменской области. Он перечислил их во время встречи с главой региона Александром Моором 1 декабря в Тобольске. Читайте подробнее: Путин назвал проблемы в развитии Тюменской области

20:29 01.12.2020 На Ямале создание газохимического кластера обеспечит привлечение более двух триллионов рублей инвестиций и приведёт к созданию более 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом 1 декабря на совещании в Тобольске, посвящённом развитию нефтехимии в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. «Создание на территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы последовательно работаем», — считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава ЯНАО также отметил, что существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке нефти и газа должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне. Об этом: Глава Ямала назвал условия для создания в регионе газохимического кластера

21:28 01.12.2020 Президент РФ Владимир Путин одобрил заключение межправительственного соглашения с Китаем по Амурскому газохимическому комплексу, который возводит «Сибур». С просьбой о данном соглашении, которое «придаст проекту международный вес», обратился на встрече с главой государства 1 декабря в Тобольске председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, сообщает пресс-служба Кремля. Как пояснил главе государства председатель правления компании «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, ГХК строится в сотрудничестве с китайской компанией Sinopec, которая является 40%-ным акционером проекта. Об этом: Путин согласился «придать международный вес» Амурскому ГХК

21:52 01.12.2020 Экскурсия по «Запсибнефтехиму». На снимке полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, президент России Владимир Путин и председатель правления компании «Сибур Холдинг"Дмитрий Конов (слева направо). Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.

22:44 01.12.2020 В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией в последние две недели стабилизировалась. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил губернатор региона Александр Моор.

22:55 01.12.2020 Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. Цитата из видео kremlin.ru.

22:59 01.12.2020 В ходе посещения нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим». Источник: kremlin.ru

23:06 01.12.2020 В Тюменской области в 2020 году, вопреки антиковидным ограничениям, на 24% по сравнению с прошлым годом вырос индекс промышленного производства, на 2,6% показали рост объёмы производства в сельском хозяйстве. Об этом Путину доложил тюменский губернатор. Подробности в материале: Тюменский губернатор доложил об успехах в экономике вопреки пандемии

01:25 Президент России Владимир Путин усомнился в достоверности отчётных цифр о средних зарплатах тюменцев, которые ему доложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это следует из стенограммы их встречи в Тобольске, которую опубликовала пресс-служба Кремля 2 декабря. Александр Моор отчитался, что реальная численная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев выросла у тюменцев на 1% к аналогичному периоду прошлого года. [[[quote-0]]] [[[quote-1]]] [[[quote-2]]] [[[quote-3]]] [[[quote-4]]] [[[quote-5]]] Подробности в материале: Путин и Моор поспорили о реальных и номинальных зарплатах тюменцев

09:56 Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что перспективными сферами для вложений и развития на сегодня в регионе являются нефтегазохимия, нефтегазовый сервис, лесопереработка, агропромышленный комплекс и туризм. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в Тобольске. Подробности в материале: Тюменский губернатор определил приоритеты для инвестиций в регион

10:54 «Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Тюменскую область придаст новый импульс развитию не только отечественной нефтегазохимической отрасли, но экономики и социальной сферы региона. Мы понимаем свою ответственность за исполнение поручений главы государства», — подвёл итоги тюменский губернатор Александр Моор.

11:01 Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит 2 декабря рабочие встречи и совещания по итогам рабочей поездки в Тобольск президента России Владимира Путина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Напомним, глава государства поручил принять меры для более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения, водоотведения и строительстве. А также создать смежные производства по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью из полимерного сырья. Кроме того, Александр Моор обсудит с коллегами перспективы совершенствования региональной системы здравоохранения для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19. Подробности в материале: Тюменский губернатор проводит совещания по итогам рабочей поездки Путина

12:43 Совещание по развитию отечественной нефтегазохимической отрасли в Тобольске. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.