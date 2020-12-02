Путин в Тобольске: рабочий день президента РФ 1 декабря – трансляция
Президент России Владимир Путин 1 декабря совершил рабочую поездку в Тюменскую область. В Тобольске глава государства посетил предприятие «ЗапСибНефтеХим», а также в режиме видеосвязи провёл совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Кроме того, состоялась встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.
В поездке Владимира Путина сопровождал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Все новости о рабочем дне президента 1 декабря — в трансляции ИА REGNUM.
Это будет уже третья поездка Владимира Путина в историческую столицу Западной Сибири. Впервые он побывал там в марте 2003 года, а затем — в октябре 2013-го.
О планах Путина посетить Тобольск стало известно в июле. Тогда эту поездку анонсировал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
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Напомним, что совещание, которое будет посвящено вопросам развития нефтегазохимической отрасли, пройдёт в режиме видеоконференции.
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Напомним, что Тобольск — один из старейших городов на территории Урала и Сибири. Он был основан летом 1587 года близ впадения реки Тобол в Иртыш. Первый тобольский острог был выстроен из разобранных казачьих стругов. В 1590 году — Тобольск фактически превратился в центр русской колонизации Сибири. Его называли не иначе как столицей Сибири.
Сегодня население Тобольска составляет около 100 тысяч человек. Градообразующим предприятием является Тобольский нефтехимический комбинат. Также в городе серьёзно развивается туризм. Тобольск привлекает туристов как из России, так и из-за рубежа.
Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Нередко его называют жемчужиной Сибири.
В настоящее время в ансамбль Тобольского кремля входит Софийско-Успенский собор с ризницей, колокольня, Архиерейский дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания бывшего дворца наместника, гостиный двор, тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза.
Тобольский кремль и все его объекты являются памятниками истории и культуры федерального значения.
О погоде. 1 декабря 2020 года в Тобольске минус 15 градусов и ясно.
«Город сегодня скребут с самого утра. Вкрутили лампочки практически везде, где их не было», — сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск».
Горадминистрация Тобольска меж тем сообщает о плановых работах по уборке снега: «На работы по содержанию улично-дорожной сети города задействовано 74 единицы специальной техники (трактора, погрузчики, комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы, бульдозеры), 58 дорожных рабочих от ООО «ДРСУ-6», МУП «ДЭУ» и субподрядных организаций».
Фото пресс-службы горадминистрации Тобольска.
Отметим, что разница во времени с Москвой в Тюменской области составляет 2 часа.
Во время рабочей поездки в Тобольск в 2013 году Владимир Путин запустил на «Запсибнефтехиме» первое производство полипропилена. На тот момент это был самый масштабный инвестиционный проект в российской нефтехимической отрасли. На сегодняшний день это крупнейший нефтехимический комплекс в России, рассчитанный на выпуск 1, 5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год. На предприятии внедрён замкнутый цикл производства, являющийся наиболее экологичным, используются наилучшие доступные природоохранные технологии, сообщает пресс-служба предприятия.
«Запсибнефтехим», который 1 декабря посетит президент РФ Владимир Путин, является крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России, входящим в пятерку самых масштабных мировых инвестиционных проектов нефтехимической отрасли.
В составе комплекса работают:
- установка пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия), 500 тыс тонн пропилена, а также 240 тыс тонн высокомаржинальных побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина);
- четыре линии по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания);
- установка по производству полипропилена мощностью 500 тыс тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).
Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.
Продукция «Запсибнефтехима» играет важную роль в замещении импорта полимеров и позволит создать российские аналоги иностранного ассортимента на сумму порядка 34 млрд рублей в год. Вклад «Запсибнефтехима» в рост несырьевого экспорта России в 2020 году может составить до 20%.
На площадке «Запсибнефтехима» строится не имеющий аналогов в России завод по производству малеинового ангидрида (МАН), который используется в производстве стеклопластика, искусственного камня, а также в агрохимии и фармацевтике и других отраслях. Создание первого собственного производства МАН в России позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и направлять его на экспорт.
Рабочие будни «Запсибнефтехима».
Напомним, строительство современного аэропорта в Тобольске — это совместный проект правительства Тюменской области и «Сибура». Возведение этой воздушной гавани является поручением президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года. Официальное открытие воздушной гавани состоится в 2021 году. Но взлётно-посадочная полоса уже находится в полной готовности.
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Как пишут Вести. FM, к приезду Путина в Тобольском Кремле установили светодиодных медведей. Медведей четыре и у каждого есть имя: Морошка, Шишка, Сонька и Тучка.
Путин может прибыть в Тобольск в районе 16:00 мск, пишут СМИ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимира Путина ждали ещё в сентябре на Тюменский нефтегазовый форум. На мероприятии уделили большое внимание развитию нефтехимии, которая стала остро актуальной из-за снижения мировых цен на нефть и газ и, соответственно, падения доходов от их экспорта. Отмечалось, что продавая только сырьё, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Эксперты отрасли отметили, что один рубль валового внутреннего продукта в нефтехимии создаёт дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике страны.
«В новых реалиях стабильность работы «ЗапСибНефтехима» — это наш вклад в общую борьбу с коронавирусом. Наш долг в сложившейся ситуации — обеспечить бесперебойный выпуск полипропилена и полиэтилена. Для этого на самом предприятии введены серьезные меры профилактики и защиты здоровья сотрудников, чтобы максимально уберечь их от риска заражения и обеспечить надёжную работу производств», — отмечает генеральный директор предприятия Игорь Климов.
Отметим, что один из важнейших аспектов проекта «ЗапСибНефтехим» — его высочайшие экологические стандарты. В качестве сырья на завод поступают нетоварные фракции нефте‑ и газодобычи, которые ранее сжигались. Само производство построено на принципах экологической нейтральности — эффективность фильтрации выбросов составляет 99,9%, завод использует замкнутый цикл воодообращения.
Владимир Путин прибыл в Тобольск.
Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск. Об этом сообщает «Россия 24».
Глава государства посетит предприятие «ЗапСибНефтеХим», а также в режиме видеосвязи проведёт совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор о рабочей поездке главы государства…
В аэропорту Тобольска президента России Владимира Путина встретили полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Предприятия, построенные за последние семь лет в Тобольске, превратили город в мировой центр нефтегазохимии. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Западно-Сибирский нефтехимический комбинат был построен в быстрые сроки, и в целом проект осуществляется с большой эффективностью. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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В России уверенными темпами снижаются объёмы сжигаемого попутного нефтяного газа. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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В Тюменской области существует проблема загрязнения вод, и руководству субъекта надо стремиться к её решению. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Россия должна максимально использовать свои конкурентные преимущества для развития нефтехимической отрасли. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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России нужно активнее работать над развитием нефтепереработки. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Для того, чтобы наращивать эффективность нефтехимической отрасли России, в ней нужно реализовать инвестиции порядка 5 трлн рублей. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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В настоящее время в России идут работы над 14 масштабными проектами в нефтехимической отрасли. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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За последние годы рост в нефтехимической отрасли достигнут в основном за счёт крупнотоннажного производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Российским властям следует сосредоточиться на развитии малотоннажного нефтехимического производства. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
Об этом: Россия отстаёт от Европы в малотоннажной нефтехимии — Путин
По ряду позиций зависимость от иностранных поставщиков нефтехимической продукции достигает 100%. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
Об этом: Нефтехимия России не покрывает спрос внутренних потребителей — Путин
В России нужно формировать новые ниши, где была бы востребована продукция нефтехимической промышленности. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Жилищно-коммуниальное хозяйство России серьёзно уступает по технологичности европейскому. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Производство полимеров на замену металлическим конструкциям поспособствует снижению вредных выбросов в атмосферу. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
Об этом: Развитие нефтехимии поможет решению экологических проблем — Путин
Мировой спрос на продукцию нефтегазохимической отрасли будет каждый год увеличиваться примерно на четыре процента, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.
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Россия занимает незначительную долю в мировой нефтепереработке с учётом нераскрытого потенциала. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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В России нужно нарастить темпы импортозамещения в сфере малотоннажной нефтехимии, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.
Подробности в материале: Путин оценил нынешние темпы импортозамещения по малотоннажной нефтехимии
России необходимо максимально эффективно распорядиться ресурсами, чтобы отстоять свою долю в производстве нефтехимической продукции. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске.
Об этом: Новак назвал основных конкурентов России в нефтехимической отрасли
Идею с демпфером можно было распространить на более широкий класс продуктов, связанных с нефтяной и смежными отраслями. Об этом 1 декабря заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске.
Об этом: Силуанов поддержал идею демпфера для продукции нефтегазохимии
Президент России Владимир Путин посетил в Тобольске предприятие «ЗапСибНефтехим». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, а также ознакомился с образцами готовой продукции.
Об этом: Владимир Путин ознакомился с образцами продукции «ЗапСибНефтехима»
Владимир Путин осмотрел центральную операторную «Запсибнефтехима»
«Нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России до 2030 года, необходимо увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года.
Следует определить перечень приоритетных проектов в малой и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом. Такие проекты, с учетом важности для национальной экономики, должны пользоваться особой поддержкой со стороны государства», — заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин: «Бережливое отношение к окружающей среде и природе должно быть непременным условием производств подобного рода. Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспобностипродукции».
Для развития соответствующих производств на Дальнем Востоке необходимо расширить меры поддержки инвестиций в нефтегазовой отрасли. Об этом 1 декабря заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске.
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В России нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Правительство проработает комплекс мер стимулирования производства синтетических каучуков. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
Подробности в материале: Путин распорядился проработать вопрос демпфера для синтетических каучуков
В России нужно предпринять ряд шагов для поддержки новых решений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
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Меры по стимулированию производства в России синтетических каучуков даны правительству, сообщил 1 декабря российский президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли.
Подробности в материале: Путин дал поручение по стимулированию производства синтетических каучуков
Правительство проведёт комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. Об этом 1 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
Об этом: Путин призвал глав нефтехимических предприятий включиться в работу властей
Президент России Владимир Путин назвал демографические показатели в Тюменской области в целом хорошими. Своё мнение глава государства высказал 1 декабря на рабочей встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором в Тобольске.
«Особенно меня порадовал, конечно, один из них — это рост численности постоянного населения. У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад — в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6%. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается — 0,9%. Это хорошо», — отметил Владимир Путин.
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Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора 1 декабря в Тобольске.
Фото пресс-службы главы Тюменской области.
Президент Владимир Путин указал на проблемные моменты, которые должны быть в центре внимания правительства Тюменской области. Он перечислил их во время встречи с главой региона Александром Моором 1 декабря в Тобольске.
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На Ямале создание газохимического кластера обеспечит привлечение более двух триллионов рублей инвестиций и приведёт к созданию более 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом 1 декабря на совещании в Тобольске, посвящённом развитию нефтехимии в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
«Создание на территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы последовательно работаем», — считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Глава ЯНАО также отметил, что существенным подспорьем при реализации крупных проектов по переработке нефти и газа должны стать новые налоговые возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне.
Об этом: Глава Ямала назвал условия для создания в регионе газохимического кластера
Президент РФ Владимир Путин одобрил заключение межправительственного соглашения с Китаем по Амурскому газохимическому комплексу, который возводит «Сибур». С просьбой о данном соглашении, которое «придаст проекту международный вес», обратился на встрече с главой государства 1 декабря в Тобольске председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, сообщает пресс-служба Кремля.
Как пояснил главе государства председатель правления компании «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, ГХК строится в сотрудничестве с китайской компанией Sinopec, которая является 40%-ным акционером проекта.
Об этом: Путин согласился «придать международный вес» Амурскому ГХК
Экскурсия по «Запсибнефтехиму». На снимке полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, президент России Владимир Путин и председатель правления компании «Сибур Холдинг"Дмитрий Конов (слева направо).
Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.
В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией в последние две недели стабилизировалась. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил губернатор региона Александр Моор.
В Тюменской области в 2020 году, вопреки антиковидным ограничениям, на 24% по сравнению с прошлым годом вырос индекс промышленного производства, на 2,6% показали рост объёмы производства в сельском хозяйстве. Об этом Путину доложил тюменский губернатор.
Подробности в материале: Тюменский губернатор доложил об успехах в экономике вопреки пандемии
Президент России Владимир Путин усомнился в достоверности отчётных цифр о средних зарплатах тюменцев, которые ему доложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это следует из стенограммы их встречи в Тобольске, которую опубликовала пресс-служба Кремля 2 декабря.
Александр Моор отчитался, что реальная численная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев выросла у тюменцев на 1% к аналогичному периоду прошлого года.
Подробности в материале: Путин и Моор поспорили о реальных и номинальных зарплатах тюменцев
Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что перспективными сферами для вложений и развития на сегодня в регионе являются нефтегазохимия, нефтегазовый сервис, лесопереработка, агропромышленный комплекс и туризм. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в Тобольске.
Подробности в материале: Тюменский губернатор определил приоритеты для инвестиций в регион
«Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Тюменскую область придаст новый импульс развитию не только отечественной нефтегазохимической отрасли, но экономики и социальной сферы региона. Мы понимаем свою ответственность за исполнение поручений главы государства», — подвёл итоги тюменский губернатор Александр Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит 2 декабря рабочие встречи и совещания по итогам рабочей поездки в Тобольск президента России Владимира Путина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, глава государства поручил принять меры для более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения, водоотведения и строительстве. А также создать смежные производства по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью из полимерного сырья.
Кроме того, Александр Моор обсудит с коллегами перспективы совершенствования региональной системы здравоохранения для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19.
Подробности в материале: Тюменский губернатор проводит совещания по итогам рабочей поездки Путина
Совещание по развитию отечественной нефтегазохимической отрасли в Тобольске.
Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.