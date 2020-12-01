Чебоксары, 1 декабря, 2020, 05:12 — ИА Регнум. В Чувашии в 2020 году из десяти запланированных десяти футбольных полей будет сдано четыре. В республике отказались от строительства двух футбольных полей, строительство ещё пяти предварительно перенесено на 2021 год. Об этом заявляет республиканское министерство спорта.

Cap.ru Новое футбольное поле в Красноармейском районе

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По данным ведомства, в 2020 году в муниципальных образованиях Чувашии запланировано строительство десяти футбольных полей, в настоящее время сдан в эксплуатацию только один — в Красноармейском районе. В декабре планируют запустить ещё три: при спортивной школе по футболу в Чебоксарах, а также в Порецком и Урмарском районах.

В министерстве отмечают, что на 2021 год может быть перенесено завершение строительства пяти футбольных полей — в Козловском, Красночетайском, Чебоксарском, Ядринском, Яльчикском районах. Власти ссылаются на поздние сроки получения положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию, нарушение обязательств со стороны подрядчиков, неоднократно проведение аукционов из-за отсутствия участников, а также на пандемию.

«В связи с коронавирусом были заблокированы бюджетные средства по всем объектам вплоть до третьего квартала», — говорят в министерстве спорта.

Cap.ru -Новое футбольное поле в Красноармейском районе

От строительства футбольных полей в Комсомольском и Моргаушском районах, где неоднократно проводились аукционы, власти отказались из-за отсутствия подрядчиков. Отозванные бюджетные средства сняты с баланса муниципалитетов.

По данным минспорта Чувашии, в 2020 году в рамках республиканской адресной инвестиционной программой на строительство и реконструкцию объектов спорта предусмотрено более 584 126,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 24 997,1 тыс. рублей, республиканской казны — 559 129,8 тыс. рублей. До конца 2020 года должно быть построено 12 объектов.