Якутск, 1 декабря, 2020, 05:10 — ИА Регнум. В Якутии прокуратура и Следственный комитет проверяют сообщения в СМИ о невыплате заработной платы и нарушениях условий договора в отношении вахтовых рабочих на Нимнырской компрессорной станции газопровода «Сила Сибири» в Алданском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорных органах.

Цитата из видео Вахтовики обратились в прокуратуру и МВД Якутии по поводу невыплаты заработной платы и нарушений условий договора

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«Организована процессуальная проверка, в ходе которой будут проведены необходимые опросы, будет дана оценка соблюдению трудовых прав работников, в том числе на получение своевременно и в полном объёме заработной платы», — пояснили следователи.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, вахтовики, прибывшие на Нимнырскую компрессорную станцию (КС-4) в Якутию и пробывшие на карантине, обратились в прокуратуру и МВД по поводу невыплаты заработной платы и нарушений условий договора.

Люди отказываются выходить на работу.