Чебоксары, 1 декабря, 2020, 04:50 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году, который объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, выйдет книга об истории народного героизма при возведении рубежей обороны. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в рамках празднования 100-летия Чувашского книжного издательства, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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На 2021 год — год 80-летия со дня начала строительства оборонительных рубежей — запланировано издание книги о подвиге чувашского народа в тылу во время Великой Отечественной войны.

«Соответствующие задачи книжное издательство поставило перед собой. Сотрудникам предстоит изучить архивы, добраться до истины и подать этот материал в доступной и содержательной форме, чтобы издание было интересно самым разным группам населения Чувашкой Республики и не только. Мне кажется это очень правильно», — сказал Олег Николаев.

Также глава Чувашии предложил изменить подходы к изучению чувашского языка и культуры, чтобы информация в учебниках подавалась в более привлекательной и доступной форме. По словам Олега Николаева, необходимо «переосмыслить подходы» в преподавании, чтобы ученики не просто «заучивали грамматику, а интересовались изучением языка, стремились говорить на нём и понимать его». Потому что «через язык можно прикоснуться к глубинной истории и богатству чувашского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, решением главы Чувашии Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Рубежи строились в 1941 — 1942 годах и должны были защитить подступы к Казани и Уралу в случае взятия Москвы. Рубежи обороны возводились в основном руками женщин, подростков и стариков. На стройку мобилизовали треть населения республики — 170 тыс. человек, одномоментно окопы и рвы копали до 110 тыс. человек. Для сравнения напомним, что на войну из Чувашии ушло 208 тыс. земляков.

Напомним, что в России продолжаются открытые творческие конкурсы, посвящённые увековечению памяти о строителях оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Принимаются варианты логотипов, победитель получит 500 тыс. рублей.

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До 15 февраля будет идти федеральный конкурс по разработке федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который будет построен в 2021 году в Козловском районе Чувашии. Организатором выступило Российское военно-историческое общество, цель конкурса — увековечение трудового подвига женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. Отмечается, что в России «много памятников посвящено военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях».

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Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на государственном уровне региона.