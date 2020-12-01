На Тамбовщине разработан стандарт поддержки женского предпринимательства
Тамбов, 1 декабря, 2020, 04:30 — ИА Регнум. Тамбовская область стала первым субъектом России, в котором разработан региональный стандарт поддержки и развития женского предпринимательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
Разработанный региональный стандарт поддержки и развития женского предпринимательства включает нормы, правила, рекомендации по организации и проведению мероприятий, направленных на формирование комплексного плана мер поддержки бизнеса для дальнейшего исполнения уполномоченными органами и деловыми объединениями. Инициатива его создания исходила от тамбовской Ассоциации женщин-предпринимательниц. Это сообщество появилось в начале 2020 года, сейчас оно объединяет около 50 человек. Среди них — владелицы кафе, салонов красоты, ателье, пекарен, и всем им необходима возможность получения полезной информации и обмен имеющимися навыками.
Разработанный стандарт поддержки был представлен в администрации области, где состоялось обсуждение возможностей его применения на практике. Инициативных женщин приветствовал первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
Отмечается, что разговор прошел в дружественной обстановке. Как отметила одна из разработчиков национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Юлия Алферова, многие регионы в течение двух лет обсуждали, как систематизировать ту обширную деятельность, которая проводится для поддержки женского предпринимательства. А у Тамбовской области получилось это сделать.
В процессе разработки регионального стандарта поддержки и развития женского предпринимательства был объединен опыт представителей предпринимательского сообщества, региональных органов власти, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятелей науки.
К работе проектной лаборатории могут подключиться все женщины Тамбовской области любой возрастной категории, любого социального статуса и вида деятельности, которые желают внести свой вклад в формирование экосистемы развития и поддержки женского предпринимательства.
Отметим, что развитие женского предпринимательства стало одним из приоритетных направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».