Тамбов, 1 декабря, 2020, 04:30 — ИА Регнум. Тамбовская область стала первым субъектом России, в котором разработан региональный стандарт поддержки и развития женского предпринимательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На Тамбовщине разработан стандарт поддержки женского предпринимательства

Разработанный региональный стандарт поддержки и развития женского предпринимательства включает нормы, правила, рекомендации по организации и проведению мероприятий, направленных на формирование комплексного плана мер поддержки бизнеса для дальнейшего исполнения уполномоченными органами и деловыми объединениями. Инициатива его создания исходила от тамбовской Ассоциации женщин-предпринимательниц. Это сообщество появилось в начале 2020 года, сейчас оно объединяет около 50 человек. Среди них — владелицы кафе, салонов красоты, ателье, пекарен, и всем им необходима возможность получения полезной информации и обмен имеющимися навыками.

Разработанный стандарт поддержки был представлен в администрации области, где состоялось обсуждение возможностей его применения на практике. Инициативных женщин приветствовал первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Постараемся сделать все, чтобы женское предпринимательство в регионе стало более комфортным и развитым», — заверил он.

Отмечается, что разговор прошел в дружественной обстановке. Как отметила одна из разработчиков национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Юлия Алферова, многие регионы в течение двух лет обсуждали, как систематизировать ту обширную деятельность, которая проводится для поддержки женского предпринимательства. А у Тамбовской области получилось это сделать.

«Необходимость объединяться и помогать друг другу подтолкнула тамбовских женщин-предпринимательниц создать группу, своеобразный клуб по интересам. С этого и началась большая работа, — сказала начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева. — Женщины хотят к себе особого внимания, поэтому в следующем году для них будут разработаны специальные мероприятия».

В процессе разработки регионального стандарта поддержки и развития женского предпринимательства был объединен опыт представителей предпринимательского сообщества, региональных органов власти, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятелей науки.

К работе проектной лаборатории могут подключиться все женщины Тамбовской области любой возрастной категории, любого социального статуса и вида деятельности, которые желают внести свой вклад в формирование экосистемы развития и поддержки женского предпринимательства.

Отметим, что развитие женского предпринимательства стало одним из приоритетных направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».